أمريكي يجبر مضيفات طيران على مساعدته في قضاء حاجته والسبب؟

جهينة نيوز

أجبر أحد ركاب شركة الطيران الجوية التايوانية "EVA Air‎" مضيفات الرحلة على مساعدته في قضاء حاجته بسبب وزنه الكبير جدا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن المضيفة "كو" وهي إحدى العاملات على متن الرحلة الجوية من لوس أنجلوس إلى تايوان، في 19 يناير كانون الثاني الجاري، هي التي أخبرت عن الحادث.

وقالت كو إن رجلا أمريكيا يبلغ وزنه 200 كيلوغرام صعد على متن الطائرة على كرسي متحرك، وطلب من المضيفات أن يجلسنه في 3 مقاعد بسبب حجمه الضخم.

وامتثلت المضيفات لطلب الراكب الأمريكي السمين، لأن الرحلة لم تكن مليئة بالركاب.

وتبين في وقت لاحق أن الراكب العملاق لم يتناسب حجمه مع مرحاض الدرجة السياحية، فطلب السماح له بالدخول إلى مرحاض الدرجة الأولى.

ولم يكتف السائح الأمريكي بهذه الطلبات بل طلب أيضا من المضيفات أن يخلعن عنه سرواله، لكنهن لم يوافقن على ذلك.

وقالت كو: "قلت له إنني لن أقوم بذلك، لكنه أخذ يصرخ ويهددني بالتغوط على الأرض".

وقامت المضيفات بتلبية هذا الطلب أيضا، وبعد ذلك طلب من المضيفات أن ينظفنه بعد أن قضى حاجته.

وأذل السائح الأمريكي الفظ المضيفات بكل وسيلة ممكنة، وفي النهاية طلب منهن رفع بنطاله.

وطالبت جمعية المضيفات في تايوان بأن تقوم شركة "EVA Air" للطيران بتوظيف رجال أيضا على متن رحالاتها بالإضافة للنساء.