ماذا قالت نادين نسيب نجيم عن اختيار شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مسلسل "خمسة ونص"؟

جهينة نيوز

اعربت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سعادتها باختيار الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مسلسل "خمسة ونص" باللهجة اللبنانية.

وكتبت نادين عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "اللبناني منك هيطلع عسل يا قنبلة رمضان.. بحبك أوي.. هتنوري المسلسل".

الجدير ذكره ان نادين نسيب نجيم تستعد لمسلسلها الجديد "خمسة ونص" الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، الى جانب الممثلين السوريين قصي الخولي ومعتصم النهار، وهو من إخراج فيليب أسمر، ومن المتوقع ان يلاقى نجاحا كبيرا كالأعمال السابقة التي شاركت بها نادين.