طائرة من دون طيار توقف حركة الملاحة في احد مطارات نيويورك لفترة!

جهينة نيوز

اكدت الادارة الفيدرالية الامريكية للطيران ان تحليق طائرة دون طيار تسبب بتوقف وجيز للملاحة الجوية فى مطار نيوارك أحد أكبر ثلاثة مطارات في نيويورك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن احد مسؤولى الادارة قوله ان تقريرين من رحلتين قادمتين الى نيوارك أفادا برصد طائرة دون طيار فوق تيتربورو وهو مطار اخر مجاور في نيوجيرسي فيما أمرت ادارة

الطيران بتوقف رحلات أخرى قادمة الى نيوارك لحين اكتمال وصول الرحلات التي

تمت اعادة جدولة مواعيدها الى المطار.

واضاف المتحدث انه لم يتم رصد أي طائرات مسيرة أخرى وسمح للطائرات القادمة باستئناف الهبوط بعد توقف وجيز.

وطالبت السلطات التي تشرف على المطارات في نيويورك باجراء تحقيق في الحادثة في نيوارك.

وتسببت طائرات مسيرة دون طيار بتعطيل عدد متزايد من الرحلات في المطارات الامريكية خلال الاسابيع الماضية.

وتحظر قوانين الولايات المتحدة تسيير الطائرات دون طيار بدون اذن خاص على علو يتجاوز 122 مترا وضمن نطاق 9 كيلومترات من المطارات.