توسيع نطاق عمليات الجيش ضد الإرهابيين في ريف حماة الشمالي وتكبيدهم خسائر كبيرة

جهينة نيوز

وجهت وحدات الجيش اليوم ضربات مكثفة على مقرات قيادة إرهابيي “كتائب العزة” على أطراف اللطامنة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي ردا على خروقاتهم اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وحسبما افادت سانا فأن وحدات الجيش وسعت نطاق عملياتها ضد المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر كبيرة في أطراف بلدة مورك.

وتصدت وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي أمس لهجوم إرهابي على نقاطها المنتشرة على محور أبو الضهور.

وتنتشر في إدلب وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تنتمي إلى تنظيمات جبهة النصرة وكتائب العزة والحزب التركستاني ونور الدين الزنكي وغيرها والتي تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية بدعم وتسهيل من نظام أردوغان الإخواني وتعتدى بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة وتتسلل نحو نقاط الجيش التي تحمى المدنيين في المنطقة.