أخر مفاجآت الفرعون محمد صلاح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي!

جهينة نيوز

فاجأ النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إغلاق حساباته الرسمية على الفيسبوك وتويتر.

وغرد مهاجم ليفربول أمس عن أهم قرارات 2019 إذ كتب:"قرار 2019.. حان وقت التواصل الحقيقي".

وأثارت التغريدة الجدل وقتها لكن لم يتوقع أحد إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة وضعت تساؤلات عديدة حول ما ينوي أن يفعله رابع أغلى اللاعبين في العالم.

وينفرد المصري بصدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هدفين في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البريمييرليغ.

المصدر: RT