بالصور.. تجمد شلالات نياغارا الشهيرة

جهينة نيوز

أدى الصقيع الشديد في شمال شرق الولايات المتحدة، إلى تجمد جزئي لشلالات نياغارا، الشهيرة في أمريكا الشمالية.

وأفاد خبير الأرصاد لقناة "سي إن إن": "موجة البرد القارس في المنطقة ستستمر لأسبوعين آخرين".

ووفقا للقناة، فإن سبب تجمد الشلالات قد يكمن في العاصفة الثلجية بالمنطقة، ويشار إلى أن يوم أمس الثلاثاء انخفضت درجة الحرارة هناك إلى 20 درجة تحت الصفر.

ومن الجدير بالذكر أن شلالات نياغارا هي شلالات غزيرة على نهر نياغارا، وتقع بين مدينة نياغارا في ولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياغارا في مقاطعة أونتاريو الكندية.