إعادة تشغيل 5 مراكز هاتفية في درعا و4 أخرى قيد التشغيل

جهينة نيوز

أوضح المهندس أحمد الحريري رئيس دائرة التشغيل في فرع اتصالات درعا أنه تم حتى تاريخه إعادة تشغيل 5 مراكز هاتفية في كل من مدينة طفس داعل وبصرى الشام مع 768 بوابة إنترنت وهو مقسم جديد تم تركيبه بشكل لأن المركز القديم غير قابل للعمل، وكذلك مركز هاتف مدينة جاسم ومركز بلدة إبطع، وتم في خطة العام الحالي لحظ تركيب 2048 بوابة إنترنت في طفس و 1636 بوابة في داعل، على أن يلحظ في الخطط القادمة تركيب بوابات في إطار عمل جميع المراكز المستثمرة الأخرى.

وأشار الحريري إلى أنه يتم العمل حالياً على إعادة تشغيل مركز هاتف بلدة الجيزة ومركز هاتف بلدة تل شهاب، حيث سيتم وضعها في الخدمة من جديد خلال عدة أيام، وكذلك يجري العمل على إعادة تشغيل مركز هاتف بلدة غصم ومركز هاتف بلدة الحارة ليوضعا في الخدمة خلال الشهر القادم، علماً أن أولويات تشغيل المراكز الهاتفية تأتي من التي تتمتع بجاهزية فنية جيدة وانخفاض نسب الأضرار الحاصلة فيها.

وكشف الحريري أنه تم انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مسار الكبل الضوئي الدولي (RCN )، على أن يتم العمل في المراحل التالية تباعاً حتى تجهيزه لما له من انعكاس إيجابي على تحسين الاتصالات الدولية وتحقيق ريعية للشركة السورية للاتصالات.