يوفنتوس يتغلب على كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري الايطالي

جهينة نيوز

تمكن يوفنتوس الإيطالي من التغلب على كييفو فيرونا بثلاثة أهداف نظيفة في إطار مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهد اللقاء تسجيل هدف بتوقيع الألماني ذي الأصول التركية، إيمري تشان، وجاءت جمالية الهدف في الطريقة التي تم بها تسجيله.

حيث أعاد لاعبو النادي الإيطالي أسلوب "تيكي تاكا" الذي اشتهر به برشلونة الإسباني، فقد تمكن لاعبو النادي الإيطالي من تمرير الكرة 28 مرة فيما بينهم.

في الوقت الذي لمس بها جميع لاعبي الفريق الكرة باستثناء الحارس.

وبحسب صحيفة "La tuttosport" الإيطالية، فإن هذا الهدف يعتبر الأطول هذا الموسم في الدوري الإيطالي من جهة عدد التمريرات قبل الوصول للمرمى.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن ملاحقه نابولي، ودون تلقي أي هزيمة.