ارتفاع عدد قتلى انفجار خط أنابيب بالمكسيك إلى 96 شخصا

جهينة نيوز

أعلنت سلطات ولاية هيدالغو وسط المكسيك اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار خط الأنابيب الذي وقع في الولاية إلى 96 شخصا.

ونقلت بوابة "أونيفرسال" عن السلطات قولها بأن 48 آخرين لا يزالون في المستشفيات اثنين منهم بمستشفيات الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات الولاية في وقت سابق أن عدد القتلى إثر الانفجار بلغ 93.

يذكر أن الانفجار وقع يوم الجمعة عندما كان نحو 800 شخص في منطقة تلاهوليلبان بولاية هيدالجو يعبئون الأوعية بالوقود المتسرب من خط أنابيب رئيسي.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.