وفاة سبعة أطفال أشقاء جراء حريق في بناء بمنطقة العمارة بدمشق

جهينة نيوز

توفي سبعة أطفال أشقاء جراء حريق اندلع الليلة في منزلهم بمنطقة العمارة في دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وثلاثة عشر من آل عرنوس وقد تم نقل جثامينهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وأوضح المصدر أنه فور ورود معلومات عن الحريق توجه فوج إطفاء دمشق إلى الموقع وقام بإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الرابع من البناء ولم تعرف أسبابه بالضبط.

وذكر مصدر في الدفاع المدني أنه يعتقد بأن الحريق ناجم عن مدفأة كهربائية وأدى إلى احتراق المنزل بشكل كامل.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس موقع الحريق واطلع على تفاصيل الحادث الأليم وحجم الأضرار الناجمة عن الحريق حيث دعا الجهات المعنية إلى إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات الحادث لمنع تكرار حوادث مؤسفة مشابهة موجها بترميم المنزل بشكل فوري.

رافق رئيس مجلس الوزراء محافظ دمشق وقائد الشرطة.