وفاء لتضحياتهم… “تموز” تكرم 500 أسرة شهيد في حماة

جهينة نيوز:

تحت رعاية العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع أقامت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” حفل تكريم 500 أسرة شهيد من الجيش والقوات الرديفة وذلك على مدرج دار الأسد للثقافة والفنون في حماة.

وأشار مدير الإدارة السياسية اللواء حسن حسن ممثل راعي حفل التكريم إلى أن سورية انتصرت على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وصمود أسر وذوي الشهداء الذين كانوا عنوان شرف وكرامة وعزة للوطن لافتا الى ان الشعب السوري يستمد القوة من عزيمة أسر وذوي الشهداء وقصص بطولات أبنائهم في أرض المعركة.

وبين اللواء حسن أن الدولة ماضية في تحرير كامل التراب السوري من دنس المجموعات التكفيرية وتحقيق النصر المؤزر وإعادة الأمن والأمان والاستقرار والسلام إلى ربوع سورية.

من جانبه أوضح الدكتور مازن حميدة رئيس الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” أن سورية تجاوزت محنتها وانتصرت على أعدائها بفضل الثالوث المقدس المتمثل بالقيادة الحكيمة والجيش المقدام والشعب الصامد لافتا إلى أن تكريم أسر وذوي الشهداء هو أقل واجب تجاه أرواح الشهداء الطاهرة وعربون وفاء لتضحياتهم الجسام.

وبين حميدة أن اعمال الجمعية شملت جملة من المشاريع الخيرية والاجتماعية ومنها برنامج تدريس أبناء الشهداء وإطلاق نشاطات ترفيهية واجتماعية وفنية مثل الأفلام الوثائقية التي درجت الجمعية على إنتاجها بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما منها فيلم “صديقي محمد” الذي عرض خلال الحفل في دار الأسد للثقافة والفنون.

وعبر محمود حسين علوم والد الشهيد أيمن عن فخره واعتزازه باستشهاد نجله الذي روى بدمائه الطاهرة أرض الوطن معربا عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة من الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء.

وأشارت مها عقل مصطفى زوجة الشهيد المقدم وائل مخلوف الى معاني وقيم التكريم في بلسمة جراح أسر الشهداء وخلق الشعور لديهم بأن هناك من يقف إلى جانبهم ويقدر تضحيات أبنائهم الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل عزة ونصر سورية معربة عن أملها في تقديم المزيد من الدعم والتسهيلات لأسر وأبناء الشهداء في مختلف المجالات والصعد بما يخفف من وطأة الظروف الصحية والمعاشية التي تواجهها.

وأكدت رفاه كمال عدبة زوجة الشهيد سمير سلوم أن المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية وفت بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف المتوافرة وقدرت عاليا أي خطوة أو مبادرة تصب في مصلحة أسر الشهداء ودعمهم.

حضر الاحتفال محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري والمهندس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وفعاليات أهلية وشعبية وحشد من ذوى الشهداء.