الدفاع الروسية: الجيش السوري يحبط هجوما ضخما شنته "النصرة" في إدلب

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي الجيش السوري لهجوم كبير شنه تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على مواقعه في محافظة إدلب.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الفريق سيرغي سولوماتين، اليوم الثلاثاء، إن "عصابات "جبهة النصرة" هاجمت مواقع القوات الحكومية السورية بالتزامن في منطقتي أبو الضهور وأبو شرجي".

وأوضح أنه كانت هناك تشكيلات تضم ما بين 150 و200 مسلح على كل واحد من المحورين، وهم كانوا يستقلون ما بين 15 و20 عربة مزودة برشاشات ثقيلة.

وتابع أن الإرهابيين تمكنوا من التوغل في خطوط الدفاع للجيش السوري بعمق يصل إلى 1.5 كلم، ثم تصدى لهم الجيش، وردهم إلى ما وراء خط التماس، واضطر الإرهابيون للتراجع متكبدين خسائر جمة.

وأضاف سولوماتين أن مركز المصالحة الروسي أقام اتصالا بالجانب التركي لإطلاعه على الأوضاع في منطقة الهجوم.

نوفوستي- ار تي