أبراج يوم الأربعاء مع سمر عمران

مولود ٢٣/ ١: افعاله عامل اساسي في قوة التحدي، التحدي عنده هبة عنده بوادر حلم غامض، يوحي راسه الماىل باستمرار ان لديه قضية، طريف متمسك بحريته، مغرور وعنده خجل، ضد التقاليد المتوارثة، البعض يشعر بتسلل الاكتئاب اليه لكن يجب التخفيف عن النفس بسبب تعامل مع مؤسسة، استفد من عمليات التصدير

الحمل: كن واقعي ولا تسمح للاحلام ان تأخذك بعيدا عن الواقع وتكون في مواجهة ظروف صعبة، ركز على عملك واحرص على علاقاتك، انت على وشك ان تعطي انجاز مميز، لا تسمح للتعب ان يحرمك لذة النجاح والتميز، عمل كثير وتتمتع بالجراة، تنه المهم من اعمالك

الثور: إيجابي في العلاقات، أنت دائما شباب لا تكل ولا تمل، تنتظر خبر وتعوض فترة انتظار وحيرة، انت على موعد مع شخص يترك بصماته بحياتك ضمن حفل او نشاط اجتماعي، طاقتك حيوية وادارة وقوة وتقضي الوقت مع الاحبة

الجوزاء: تراجع موقفك ومحطات عملك بالعين المجردة، تتعامل مع امورك العائلية بحزم اكبر، فرص التنافس قوية مع الطرف الاخر، عرقلة ومشاكل مع العائلة، مشغول بتصليحات منزلية، حارب الافكار السلبية لانك باجواء حنونة مع العائلة

السرطان: فرصة على صعيد عمل حاول ان تكون متكتما على صعيد خصوصياتك، يوم جيد لتسمع اخبار جيدة، يوم نشيط ومناسب للتعامل مع الاخوة والجيران لتفتح مجال لك لانجاز اعمالك، النقاشات الحادة تسبب سوء تفاهم، لتكن اعصابك باردة، سفريات ولقاءات وتنقلات

الاسد: مناسب ليكون حديثك عن الديون والمال، تفكر كيف تتصرف حول المشاكل المالية المتراكمة، تسمع خبر من بعيد وتتفادى السلبيات، حافظ على هدوء اعصابك وتجنب الصرف، خذ وقتك ومن الضروري ان تتانى بكلامك

العذراء: يوم جميل، بدات بالتحرك والمحافظة على تواصلك، تستند الى حدسك باختيار صدق مشاعر الاخرين، توقع دعوة من اشخاص اعزاء على قلبك، يوم مميز لتكون ملفتا للنظر، تفهم ما يجري حولك، خطواتك تمشي بسهولة

الميزان: تتابع اعمالك بثقة اكبر، الصبر مفتاح الفرج، تكيف مع الظروف حتى تقطع فترة الوهن، حاول مشاركة الاصدقاء حتى تخفف من حزنك لتحافظ عل سمعتك العملبة، الاحداث من الظهر تغيير شكلك الخارجي، عداوة ونميمة

العقرب: تنطلق لتلم شمل الاصدقاء وتفكر بتجميع الرفاق الذين تسعد معهم، يوم مميز غير اعتيادي، حاول تنفيذ الفكرة الموجودة في ذهنك دون حرج، يوم جميل يتعكر بسهولة، تلتقي باشخاص من الماضي، التفت مت الاجواء لعلاقات جديدة

القوس: تحافظ على ثقتك وعملك وتشعر بالتوتر، مجهود يسيطر عليك لا تتخلى عن حماستك، لا تفقد الصبر، لا ترفض الدعوات التي يوجهها لك الاصدقاء او المسؤولين او الغرباء، تقلبات، انتبه من خيبة الامل، دعم لامورك الشخصية

الجدي: تركز على ما تقوم به من اتصالات مثمرة، قدرتك عالية على ايصال افكارك، لتكن ثقتك عالية وتصرف بجدية، نقاشاتك تقمع من حولك، كن متفهم ومتسامح لتتخطى السعادة التي تحلم بها، فرص جديدة، امور ادارية وقانونية، رغبة بالتقرب من الحبيب، انتبه من الطيش على الطرقات

الدلو: مفتوح مجالك وتستطيع ان تطلب مساعدة وتتغلب على اي موضوع، تتغلب على اي قرار مستعجل، اضبط الميزانية وتجنب شراء حاجيات انت بغنى عنها، انتبه من العناد، فاتورة واستحقاقات او مرافقة مريض

الحوت: انتبه من العرقلة والتاجيل، خاصة ان اليوم غير ملائم لخوض مشاريع جديدة، تجنب المجازفة والمغامرة لبعض الوقت، تكره التفكير، لا تعاتب فانت قادر على حل مشاكل بالعزم، كن ديبلوماسي ولا تلجأ الى الاعذار