تأثير انتقال الشمس إلى برج الدلو مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

انتقلت الشمس إلى برج الدلو حيث تعكس بانتقالها هذا التميز بالفخر والجمال والرجولة، تعطي وطأة من الجدية، الاجتهاد الصبر والنجاح بجمع المال، تعطي امل بالحياة، حالة من الود والانسانية والعقلانية، العواقب التي تظهر بسبب امتلاك الحس الصادق.

الحمل: رغبة كبيرة بارتقاء الاهداف، يبحث عن الافكار، لديه عقل منفتح، نوع قيادي لديه القدرة على القيادة، صنع صداقة واصدقاء، نشط بمجال المشاريع مع الاصدقاء خلال الاسابيع القادمة

الثور: رغبة بتحقيق النجاح وخدمة الاخرين، يعزل نفسه عن الاخرين، يعجب بنفسه وبانجازاته لانه سيكون ناجح في هذه الفترة، يحقق نجاح بحياته المهنية والعملية، عنده قوة حجة واقناع، لا احد يقف في طريق نجاحه

الجوزاء: فهم في هذه الفترة يصر على الدليل العلمي، حكيم مفكر متبصر يمتلك شخصية لمسامحة الاخرين، متعصب ودكتاتوري يبحث عن الحقيقة وحب السفر، عنده مهارات باللغات والثقافات الاجنبية

السرطان: يحول انانيته الى مشاركة وموارد شخصية مع الاخرين، رغبة بالاستفادة من املاك الاخرين، منافع شخصية، ايرادات ثابتة، يهتم بعوالم سحرية وغيبية وباطنية، حركة المال شراكة واهتمام بمرافقة مريض

الاسد: بيت الشراكة لك، الشريك يشجعك لتكون انت، يريدك بموقع سلطة طمأنينة، يواجه تحدي للتدريب على استلام السلطة، كن حذر لتقدم عربون محبة للشريك

العذراء: يخدم نفسه اكثر، ميل للانغماس في الاشفاق على ذاته، تفكيره زائد بالوساوس، مخلص مجتهد، يحب المساعدة، يفضل ان يكون في وضع سلطة، مشغول دائما ويكره التوتر

الميزان: الحظ الاوفر لك بوجود الشمس بالدلو، بالرياضة والدراما، تتمتع بالحياة الجديدة، تغير مكان اقامتك، تاخذ قرارات، كن متروي، اشكال الابداع عنده، قصة حمل او تغيير اقامة او تغيير شكل

العقرب: رغبة بالتراجع عن حياة المجتمع، حياتك تكون صعبة، تهتم باحد الوالدين، تتباهى ببيتك ولمعانه ترتبه، تظهر شخصيتك الحقيقية، تكون مستبد ببيتك والمستبد غير محبوب

القوس: تساعدك الشمس على نقل المعرفة التي اكتسبتها للاخرين، عقلك مبدع كامل مستقل هيمنة فكرية جديدة، تتعلم الصبر اكثر مشاجرات بسبب ايمانك انك على حق، شراء او تبديل سيارة، لقاءات مثمرة، قضية قضائية تمشي فيها

الجدي: يحب ان يكون له قيمة عالية في المجتمع، يعيش بالظل في هذه الفترة بعد ان كانت الشمس ببرجه الان تعطيه المال، يجب ان ينتبه من الخسارة، تزداد حساباتك

الدلو: الشمس ببرجك، انت حريص على نفسك، تهتم بالاخرين وبنفسك، تعتمد على نفسك اكثر، تنتبه من تصرفاتك، انتبه من التكبر، تهتم بالاخرين وتكشف بعض المؤامرات، تنظم امورك، كشف او بعض الامراض تظهر، الشمس تعطيك دكتاتورية.

الحوت: انتبه كثيرا، لديك رغبة بخدمة الاخرين تتعارض احيانا معهم، يحب الانعزال والانغماس والانغلاق، يبحث عن شعور التعاطف مع الاخرين، يعيد تشكيل شخصيتن السلبية المتكونة في فترة ماضية، يلجأ للحنان، يحب لعب دور الضحية وللبعض عروض عمل مع شركة كبيرة