بومبيو الولايات المتحدة تعي ضرورة الحوار مع موسكو من أجل منع انتشار السلاح النووي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن علاقات الولايات المتحدة مع روسيا ليس محكوما عليها بأن تنساق إلى المجابهة والحرب الباردة، لكن واشنطن تنتظر من موسكو "تغييرا في سلوكها".

وأشار بومبيو في كلمة ألقاها أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ليس هناك أي عائق أمام تطور وازدهار الولايات المتحدة وروسيا جنبا إلى جنب.

وأضاف: "لسنا محكومين بأن نكون طرفين متناحرين. وبوسعنا تحقيق المزيد. الأمور ليست على هذا النحو بأن تكون بيننا مجابهة على غرار الحرب الباردة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من الضروري أن تكون هناك تغيرات في سلوك روسيا".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة تعي ضرورة الحوار مع موسكو من أجل منع انتشار السلاح النووي في العالم. وقال إن الولايات المتحدة وروسيا "هما دولتان تمتلكان أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم. وروسيا دولة كبرى على هذا الصعيد. ونحن نعي ذلك، ولذلك من الضروري أن نتواصل فيما بيننا لكي نكون قادرين على منع انتشار الأسلحة النووية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يوم 2 فبراير المقبل، وتبني استراتيجية جديدة للدفاع الصاروخي تهدف إلى حماية الولايات المتحدة من شتى أنواع الصواريخ، بما فيها المجنحة والفرط صوتية.

وأعربت موسكو عن قلقها إزاء تلك الخطوات الأمريكية واعتبرتها تهديدا للأمن والاستقرار الدولي, و حذرت موسكو من أن الإنسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة و قصيرة المدى سيؤثر على منع إنتشار السلاح النووي في العالم.

وكالات