شرطة نيويورك تعتقل 3 أشخاص بتهمة التآمر لتفجير "إسلامبرغ"

الثلاثاء, 22 كانون الثاني 2019 الساعة 22:32 | سياسة, عالمي

شرطة نيويورك تعتقل 3 أشخاص بتهمة التآمر لتفجير

جهينة نيوز:

اعتقلت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية 3 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ تفجيرات تستهدف سكان منطقة إسلامية في الولاية.

وأوضحت قناة "أي بي سي" أن هؤلاء الشبان من سكان مدينة روتشستر الواقعة غربي ولاية نيويورك، وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 20 عاما.

واتهمت السلطات القضائية في نيويورك الموقوفين بحيازة غير مشروعة للأسلحة والتخطيط لمهاجمة قرية "إسلامبرغ" التابعة لمدينة تومبكينس في الولاية ذاتها، وذلك من خلال تنفيذ تفجيرات فيها.

وضبط أفراد الشرطة مع المتهمين عبوات ناسفة يدوية الصنع مربوطة مع بعضها بأشرطة لاصقة.

ومن المتوقع أن يمثل هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل.


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