الجيش اللبناني يوقف عميلا للعدو الإسرائيلي في صيدا فجر سيارة

جهينة نيوز:

أوقف الجيش اللبناني اليوم شخصا في صيدا جنوب لبنان بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش في بيان: “بعد متابعة ملف تفجير سيارة في صيدا العام الماضي تمكنت مديرية المخابرات في منطقة الشرحبيل بصيدا من القاء القبض على المدعو حسين أحمد بتو الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير”.

وأشار البيان إلى أن الموقوف أقر بتشغيله من قبل العدو الإسرائيلي منذ العام 2014 وأنه التقى مشغليه خارج لبنان وتسلم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل كما كلف بمهمة رصد تحركات ونقل معلومات إلى مشغليه وتحديد المكان لتنفيذ عملية التفجير.

وكان فلسطيني أصيب بجروح جراء انفجار سيارته في منطقة البستان الكبير بمدينة صيدا في الـ 14 من كانون الثاني من العام الماضي.