الأردن يعلن تعيين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارته بدمشق

الثلاثاء, 22 كانون الثاني 2019 الساعة 22:23 | سياسة, عربي

الأردن يعلن تعيين قائم بالأعمال بالإنابة في سفارته بدمشق

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم أنه تقرر تعيين دبلوماسي أردني برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الاردنية بترا عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة قوله إن هذا “القرار يأتي منسجماً مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة”.

وأضاف القضاة إن “الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة في سورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويحفظ وحدة سورية ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للمهجرين”.


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