إسرائيلي ينشر صور له من داخل مسجد أمير قطر

جهينة نيوز:

نشر مدون إسرائيلي ، صورا له في العاصمة القطرية، الدوحة، محدثا موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.

المدون الإسرائيلي، بن تسيون تشدنوفسكي، نشر صورا له في سوق "واقف" الشهير بالدوحة، وصورة أخرى في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب و هو مسجد الأمير القطري الذي لا يمكن دخوله الا من قبل أشخاص محددين مسبقاً, كما نشر بن تسيون، صورة له وهو يضع الشماغ القطري على رأسه.

وأثارت صورة المدون الإسرائيلي سخطا واسعا من قبل مغردين قطريين، عبروا عن رفضهم الشديد لأية خطوة نحو "التطبيع" علماً بأن لكيان الإحتلال الصهيوني مكتب تمثيل في الدوحة في حين تملك إسرائيليين شقق في ما يسمى بنايات الزكزاك.

وقال نشطاء إن مما يثير الاستياء المضاعف، هو قول بن تسيون، إنه أدى صلاة عبرية "من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب"، داخل المسجد الكبير في قطر.

و بن تسيون، هو مدون إسرائيلي ، سبق له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، ومعالم تاريخية في مصر، والكويت.

يشار إلى أن المدون بن تسيون، يكتب في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وله العديد من الصور على حسابه، وهو يؤدي الصلوات اليهودية، وكذلك صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.