بالتعاون مع امريكا الاحتلال يختبر منظومة حيتس 3 التي فشلت عدة مرات

جهينة نيوز:

أجرت وزارة الحرب "الإسرائيلية"، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع هيئة الدفاعات الصاروخية الأميركية، تجربة على إطلاق صاروخ "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي من قاعدة "بلماخيم" الجوية، وسط فلسطين المحتلة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في وزارة الحرب، بأن الهدف من إجراء تجربة اعتراض الصواريخ البالستية اليوم، هو حماية "إسرائيل" من أي تهديدات مستقبلية.

وبحسب المصادر، سيتم الإعلان عن نتائج استخدام منظومة اعتراض الصواريخ البالستية "حيتس3" بعد ساعات.

والجدير بالذكر، أن الجيش "الإسرائيلي" أجرى في السابق ثلاث تجارب فاشلة على منظومة "حيتس 3".