انصار الله: لا مكان لهادي والأحمر في العملية السياسية القادمة

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام للمكتب السياسي لانصار الله فضل ابوطالب أنه لن يكون لعبدربه منصور هادي وعلي محسن الأحمر مكانا في العملية السياسية القادمة وأن ما يسمى بالشرعية ليست سوى ذريعة لدول العدوان لتحقيق أهدافها في احتلال البلاد والسيطرة على ثرواته.

والتقى الأمين العام للمكتب السياسي لأنصار الله مساء امس الاثنين نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم وناقش معه عدد من القضايا المتعلقة بمخرجات اتفاق السويد وخصوصا اتفاق الحديدة واتفاق تبادل الأسرى والحل السياسي الشامل في اليمن.

وفيما يتعلق باتفاق الحديدة أكد أبو طالب خلال اللقاء أن من بين التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق الحديدة انحياز رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار باتريك كاميرت بشكل أثر سلبا على تنفيذ الاتفاق بمحاولته تحريف الاتفاق وجره إلى سياقات خارج ما تم التفاهم عليه في مشاورات السويد.