نائب رئيس الوزراء الإيطالي: ليس لفرنسا مصلحة في استقرار ليبيا

جهينة نيوز:

في خطوة تنذر بتصعيد الخلاف الدبلوماسي بين روما وباريس، صرح نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء بأن فرنسا ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا.

قال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة: "في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع، ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا".

وجاء هذا التصريح بعد قيام وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين باستدعاء السفيرة الإيطالية لدى باريس تيريزا كاستالدو، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو الأحد الماضي، قال فيها أن حزبه "حركة خمس نجوم" ستقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر إفريقيا وتواصل استعمارها، وخص فرنسا بالذكر في هذا الصدد.