الجيش الروسي يرصد إطلاق صاروخ إسرائيلي فوق المتوسط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها رصدت اليوم عملية إطلاق صاروخي في عمق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوزارة، أنها صنفتها كعملية إطلاق صاروخ بقصد، اختبار منظومة الدفاع المضاد للصواريخ من جانب الجيش الإسرائيلي.

وقال المكتب الصحفي في وزارة الدفاع الروسية: "في الساعة 07:35 من صباح اليوم بتوقيت موسكو، رصدت وسائل المراقبة الالكترونية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، إطلاق صاروخ –هدف فوق البحر الأبيض المتوسط".

وذكرت الوزارة، أن مسار تحليق الصاروخ مر فوق القسم المتوسط من البحر باتجاه الساحل الشرقي له.

وصنّف خبراء المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الإطلاق، كعملية اختبار منظومة الدفاع المضاد للصواريخ الإسرائيلية.

زفيزدا