الاحتلال يقصف مواقعاً للمقاومة في غزة بزعم إصابة ضابط برصاص قناص

جهينة نيوز:

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة، بزعم إصابة ضابطاً إسرائيلياً برصاص قناصٍ فلسطيني على الحدود الجنوبية للقطاع.

و قصفت مدفعية العدو الاسرائيلي موقعاً للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إستشهاد مواطن و وقوع إصابات في المكان.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي زعمت مساء اليوم، إصابة ضابط إسرائيلي برصاص قناص على حدود فطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلي (حدشوت 24، المستوطنين7، وكان)، بأن جندي إسرائيلي يحمل رتبة ضابط أصيب برصاص قناص على حدود قطاع غزة، واصفة إصابة الضابط بصورة ما بين المتوسطة والطفيفة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية.