الحرارة فوق المعدل و أمطار فوق هذه المناطق

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تاثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والجنوبية الشرقية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق الجزيرة كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر كانون الثاني 16 درجة في اللاذقية وطرطوس و13 درجة في درعا ودير الزور و12 درجة في دمشق وحماة والرقة و11 درجة في السويداء وحمص والحسكة و10 درجات في القنيطرة وإدلب وحلب.

درجات الحرارة المتوقعة …

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 13/3 13/4 14/4

القنيطرة 14/4 14/5 15/5

درعا 15/4 15/5 16/5

السويداء 16/4 16/5 17/5

حمص 11/2 12/3 14/4

حماة 11/2 12/3 14/4

الحسكة 13/3 13/3 14/4

اللاذقية 18/8 18 /9 20/10

طرطوس 19/10 19/11 21/12

حلب 11/3 12/4 13/5

ادلب 11/4 12/5 13/6

ديرالزور 15/5 16/6 17/6

الرقة 14/3 15/4 16/4