برسالة قاسية.. سما المصري تتهم بوراك بتقليدها

جهينة نيوز

اتهمت الفنانة الاستعراضية سما المصري، النجم التركي بوراك أوزجيفيت، الشهير بشخصية “كمال”، في مسلسل “حب أعمى”، بتقليدها أثناء تواجده بالكويت ونشره صورة بالقرب من أبراج الكويت.

سما المصري، قالت في تعليقها على الصورة: «لا مش عايزين تقليد باه...ايه النفسنه والغيرة دي؟هو كل واحد باه هيروح عند ابراج الكويت يقلدني ولا ايه؟...عيب كده هي سوسو واحده وبس».

وكانت سما المصري قد أثارت جدلًا واسعًا خلال زيارتها للكويت بعد تصويرها فيديو من أمام أبراج الكويت، واتهمها البعض بإهانته بسبب تلميحهاتها التي فهمها البعض على أنها تقصد تشبيهه بجسد المرأة وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا بعدها بمنع دخولها للكويت، وفقًا للإعلامية الكويتية مي العيدان.

وكشفت الإعلامية الكويتية أنه تم إصدار قرار بمنع سما المصري من دخول الكويت من قبل وزارة الداخلية الكويتي، و قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «تسلمت اليوم قرار من وزارة الداخلية بالكويت بمنع سما المصري من دخول أراضيها أو الحصول على تأشيرة بعد سخريتها من ابراج الكويت».

وتبرأت مي العيدان، من موقف سما والفيديو المنشور مؤكدة أن حلقة سما المصري معها في برنامج «كشف حساب»، أظهر سما بشكل مغاير تمامًا عما هو متعارف عليه عنها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها لا علاقة لها أبدًا بالفيديو الذي صورته في الشارع بعد انتهاء حلقته وغير مسؤولة عنه.