متضررة حادث الأمير فيليب: العائلة الملكية لم تعتذر حتى الآن

جهينة نيوز

اشتكت الراكبة في السيارة الثانية في حادثة الأمير فيليب "إيما فيرويذر" عبر صحيفة "صنداي ميرور" من عدم تلقيها أي اعتذار من الأمير.

وقالت للصحيفة "أنا محظوظة لأني لا أزال على قيد الحياة لكنه لم يكلف نفسه حتى عناء الاعتذار. لقد كانت تلك اللحظة صادمة ومؤلمة للغاية، كنت أتوقع سلوكا أفضل من العائلة الملكية". ونفت ما زعمه قصر بكينجهام بالاتصال بها.

وذكرت هيئة "بي بي سي" أن سيارة الأمير وهي من نوع "لاندروفر" انقلبت بعدما كانت خارجة من طريق فرعي مؤد إلى ساندرينغهام لسلوك الطريق العام واصطدمت عندها بسيارة من نوع "كيا".

وأوضح شاهد أن رضيعا كان في المقعد الخلفي للسيارة الأخرى من دون أن يصاب بأذى، فيما أصيبت سائقة سيارة "كيا" بجروح طفيفة وتعرضت الراكبة إلى جانبها لإصابة في الذراع.

وكان الأمير فيليب المعروف بطابعه المندفع ومزاحه اللاذع انسحب من الحياة العامة في اغسطس 2017 بعدما شارك في أكثر من 22 ألف ارتباط رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش العام 1952.