سلاف فواخرجي تُطلِق مبادرة "جسر" لمساعدة السوريين

جهينة نيوز

أطلقت الفنانة سلاف فواخرجي حملة "جسر" لمساعدة السوريين في ظل ظروف البرد القارس متبنية الحملة من خلال صفحتها على «فيسبوك» وكتبت: «ببلدنا الأزمات ماعم تخلص، واحتياجات الناس أكتر من القدرة عالاحتمال، خاصة بهالشتوية القاسية على سورية، بس قد ماكان الوضع صعب وصعب كتير، مالازم نوقف عن التفكير بغيرنا، ومو بس نفكر ونزعل ونتعاطف، لازم نعمل شي… وأكيد نحن قادرين نعمل أي شي ونساعد بعض، هيك تربينا، وهيك تعلمنا وتعودنا… مامنشبع وغيرنا جوعان ولا مندفا وغيرنا بردان… كل واحد فينا قادر يقدم ويعطي، وقد ماكان هالشي بسيط، أكيد بيعمل فرق والفرق اللي منشوفوا صغير ممكن يكون كتير كبير عند بعضنا».

وأضافت: «لهيك فكرنا بمبادرة تكون من خلالها هي الصفحة جسر بين اللي قادر يعطي وبين اللي بيستحق ياخد… كل حدا فينا، أشخاص، شركات، مؤسسات، اللي جوا أو برَا البلد.. كل مين قادر يساعد، يكتبلنا ونحنا منكون جسر بينه وبين اللي بيبعتلنا احتياجاته، او احتياجات ناس بيعرفهن سواء عالعام أو عالخاص… ناطرين تفاعلكم على مدى سبعة أيام، لنشكل معكم جسر_تواصل، جسر_محبة وعطاء… والسعادة الحقيقية بتكمن بالعطاء… جسر لغاية 25 كانون التاني 2019».