فنانون أتراك يصفون تصرف بوراك بتناول العشاء مع 80 سيدة عربية باللا أخلاقي

جهينة نيوز

ما زال انتشار خبر حضور الممثل التركي بوراك اوزجفيت إلى الكويت وتناوله العشاء مع 80 سيدة يثير الجدل في الصحافة التركية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب تصريحاً منسوباً لأوزجفيت قال فيه إنه كان مسروراً بوجوده مع سيدات بعمر والدته في الكويت وانه يعشق زوجته.

فيما سأل الصحافيون الممثل انجين اكيوريك ما إذا كان يوافق على تناول العشاء مع 80 امرأة عربية إذا وجّهت له الدعوة، ليردّ بديبلوماسية: "لم يأتني عرض كهذا، لنر فليكن خيراً".

أما المغني آلتاي فعندما طرح عليه السؤال نفسه أجاب: "لم أتلقّ أبداً عرضاً غير أخلاقي في حياتي".

وتدوال بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي خبراً عن أن بوراك حصل على مبلغ 50 ألف دولار لقاء تناوله العشاء والتقاط الصور مع السيدات، إضافة لحصوله على السيارة التي التقط صورة بجوارها، الأمر الذي دفع بالشركة التي وجهت الدعوة لبوراك أن تصدر بياناً توضيحيا حول العشاء جاء فيه :"إن دعوة بوراك كانت لأنّه أحد الوجوه الإعلانية للشركة والمكرمين وتمت دعوته لتكريمه وتسليمه الدرع التذكارية".