تطبيق جديد يحسّن مهارات الذاكرة

جهينة نيوز

طوّر علماء من جامعة كامبريدج تطبيقاً جديداً من شأنه تحسين مهارات الذاكرة. وأنشأ فريق من معهد العلوم السلوكية والسريرية في الجامعة تطبيق "ديكودر"، بالشراكة مع مطور الألعاب توم بيرسي، لمساعدة المستخدمين على تحسين انتباههم وتركيزهم.

ووفقاً لباربرا ساهاكيان، من قسم الطب النفسي في جامعة كامبريدج، والبروفسور جورج سافوليتش؛ فإن تشغيل تطبيق "ديكودر" يتم من خلال أجهزة "آيباد" لمدة ثماني ساعات على مدى شهر واحد لتحسين الاهتمام والتركيز.

وخلال الدراسة، تم تقسيم 75 شخصاً من البالغين إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى لعبت "ديكودر"، والثانية لعبت البنغو (لعبة شهيرة في المملكة المتحدة يقوم اللاعبون فيها بوضع علامات على الأرقام في بطاقات)، والمجموعة الثالثة لم تتلق أي لعبة، وتمت دعوة الفريقين الأولين لحضور ثماني جلسات لمدة ساعة واحدة خلال شهر واحد، حيث لعبوا "ديكودر" و"بنغو" تحت الإشراف.

وفي بداية ونهاية التجربة، تم قياس التركيز بواسطة اختبار مخصص، وأظهرت النتائج أن البالغين الذين لعبوا "ديكودر" أظهروا تحسناً في النتائج حول التركيز مقارنة بـمن لعبوا البنغو.

وكانت التحسينات في الانتباه مشابهة لتأثير المنشطات مثل عقار ريتالين وهو منبه خاص بالجهاز العصبي المركزي، والمستخدم في علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.