بالفيديو..من جديد شكران مرتجى تطمئن جمهورها" أنا بخير وسأعود كالحصان"

جهينة نيوز:

نشرت الفنانة شكران مرتجى مقطع فيديو لها عبر صفحتها على انستغرام طمأنت فيه جمهورها وأصدقائها على وضعها الصحي بعد حادث السير الذي تعرّضت له مؤخرا.

حيث ظهرت شكران واضعة طوقاً طبيا حول عنقها بسبب الرضوض التي أصيبت بها، وتوجّهت إلى جمهورها قائلة: "الحمد الله أنا بخير، رضوض ووجع في الرقبة، هذا قضاء الله وقدره، قدّر الله وما شاء فعل".

وأوضحت مرتجى إلى أنّ الحادث وقع بسبب تكوّن الجليد الناجم عن العاصفة الثلجية، "الحمد الله اصطدمت بالحديد".

وأكدت أنها بخير: "شكراً لكل الاتصالات وكل المحبة، أحبكم بقدر ما تحبوني، والله أنا منيحة بس نصيب والحمد الله، بعد يومين سأعود كالحصان