اختفاء غامض لأحدث صفقات الدوري الإنكليزي

جهينة نيوز:

توجه المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا إلى مدينة نانت الفرنسية من مدينة كارديف، لتوديع زملائه وجمع متعلقاته قبل الانتقال لفريقه الجديد في الدوري الإنكليزي، إلا أنه اختفى في ظروف غامضة.

واختفت الطائرة الصغيرة الحجم التي كان يستقلها اللاعب، بالقرب من جزيرة آلدرني في بحر المانش.

وتبحث سلطات خفر السواحل عن المفقودين، على الرغم من أن الطائرة اختفت خارج نطاق المملكة المتحدة.

وأوضح مسؤول من مكتب الأرصاد الجوية، أن الأجواء لم تكن سيئة بتلك الفترة الزمنية، وسرعة الرياح لم تكن كبيرة حتى تتسبب في سقوط الطائرة.

يذكر أن سالا صاحب الـ28 عاما انضم إلى صفوف كارديف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من نانت الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.