مدير أعمال هيفاء وهبي يرد على تصريحات مايا دياب

جهينة نيوز:

في رد مباشر من محمد وزيري مدير اعمال هيفاء وهبي على تصريحات مايا دياب التي قالت فيها إن الفنان وائل كفوري لا يزال في الباص مع هيفاء وهبي وبأنهما يستخدمان الوسائل البدائية بينما هي أصبحت في المريخ وقال: "ممكن حد يقوللي مايا دياب ايه تاريخها الفني؟ يعني أفلام مسلسلات أغاني مكسرة الدنيا؟

وتابع محمد وزيري: هي فعلاً بالمريخ عشان كدة مش بنسمع عنها.. آسف جداً بس الموضوع صعب حبتين.

علما أنها المرة الأولى التي يرد فيها محمد وزيري بشكل مباشر على تصريحات مايا دياب ويتردد في الاوساط الفنية عن وجود علاقة حب تجمع بين هيفاء ومدير أعمالها لكن لم يتم تأكيدها بعد من أحد الطرفين