وفد من نقابة المحامين السوريين الى الاردن الخميس القادم

جهينة نيوز:

يبدأ وفد من نقابة المحامين السوريين الخميس المقبل زيارة الى الأردن تستمر ثلاثة ايام تلبية لدعوة من نقابة المحامين الأردنيين.

وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات حسب صحيفة الدستور الأردنية إن زيارة وفد نقابة المحامين السوريين تأتي رداً للزيارة التي قام بها وفد النقابة إلى دمشق مؤخراً بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي.

كما أضاف رشيدات أن مسؤولين من مجلس النقابة الأردنية والهيئة العامة سيستقبلون الوفد السوري على الجانب الأردني من معبر نصيب الحدودي يوم الخميس.

هذا، وأشار إلى أن جدول عمل الوفد السوري في الأردن سيتضمن عقد اجتماعات مع مجلس النقابة الأردنية ولقاءات مع عدد من المسؤولين الأردنيين.