رونالدو يمثل أمام محكمة مدريد لتهربه ضريبيا

جهينة نيوز:

وصل النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمثول أمام المحكمة بتهمة التهرب الضريبي.

وتجمع مئات الصحفيين من جميع أنحاء العالم أمام مبنى المحكمة، إلا أن رونالدو لم يدل بأي تصريح.

وكشف تقرير صحفي أمس الاثنين أن رونالدو طالب رسميا محكمة العاصمة الإسبانية مدريد بالسماح له بالدخول إلى مقر المحكمة داخل سيارة وليس مشيا على الأقدام لدواع أمنية.

وسيمثل رونالدو أمام المحكمة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، لسماع الحكم بإدانته بارتكاب جرائم ضريبية للأعوام من 2011 إلى 2014، بمبلغ 5.7 مليون يورو، ويطال الادعاء العام بسجن رونالدو لمدة عامين.