قتلى ومصابين في صفوف ارهابيين حاولوا التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز:

صدت وحدات من الجيش محاولة تسلل مجموعة إرهابية من قرية الجنابرة باتجاه قرية بريديج في ريف محردة الشمالي الغربي وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

كما نفذت وحدات أخرى من الجيش عمليات على مواقع مجموعات إرهابية في محيط قرية لحايا بريف حماة الشمالي ردا على خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأحبطت وحدات الجيش برمايات من سلاح المدفعية تسلل مجموعة إرهابية من “كتائب العزة” من محيط قرية البويضة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي.

ونفذت أمس وحدات من الجيش عمليات مركزة على مواقع التنظيمات الإرهابية في عدة محاور شمال حماة وجنوب إدلب وكبدتها خسائر بالأفراد ودمرت لها تحصينات هندسية.