أم مصرية تذبح ابنها عن سابق إصرار وتصميم

جهينة نيوز:

كشفت الشرطة المصرية اللثام عن جريمة بشعة هزت مصر، مؤخرا، اثر قيام أم بذبح ابنها داخل فندق، بسبب 'خلافات مع محيطها العائلي''.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الأزبكية مع المتهمة بذبح طفلها داخل فندق شهير بدائرة القسم، التفاصيل الكاملة بشأن الفاجعة، وتبين وجود خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها حيث هددها الأخير بأخذ الطفل والسفر إلى الإسكندرية والانفصال عنها.

وأقرت المتهمة أنها قررت التخلص من طفلها انتقاما من زوجها، وساورتها فكرة الحجز بالفندق وارتكاب الجريمة، والتخلص من ابنها بداخله للتملص من الجريمة.

وبالتحقيق مع العاملين في الفندق، أكدوا أن القتيل كان بصحبة والدته، وأثناء تفقد الغرف عثروا على جثته وعليها أثار الذبح على مستوى رقبته، وعدة طعنات في جسده.