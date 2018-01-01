بالفيديو.. عريس سعودي يدخل قصرا وهو يركب على حمار

جهينة نيوز:

أثار مقطع فيديو طريف لزفاف شاب خليجي تداوله عدد كبير من نشطاء التواصل الإجتماعي تفاعلا واسعا وجدلا كبير.

وظهر في مقطع الفيديو شاب ملثم الوجه، أجمع الناشطون أنه العريس وانه سعودي الجنسية، على ظهر ''حمار'' أثناء دخوله صالة الزفاف، فيما تحلّق حوله شبان ارتسمت على وجوههم البسمة.

وتسبب المقطع المتداول بجدل بين رواد مواقع التواصل، فمنهم من هاجم العريس بشدة منتقدًا إياه على تصرفه، ومنهم من اعتبر تصرفه من قبيل المزاح.

كما ذكر ناشطون معلومات لا يمكن التثبت من صحتها بشأن قيام صاحب القصر رفع دعوى على العريس لدخوله القاعة على حمار.