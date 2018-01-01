الممثلة صفاء سلطان تغادر دمشق قبل دخول "باب الحارة"!

جهينة نيوز:

كشفت الممثلة السورية صفاء سلطان لموقع "الفن" أنها تستعد لمغادرة دمشق متوجهة إلى أبو ظبي للبدء في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق، حيث تلعب دور البطولة النسائية إلى جانب سلافة معمار والممثلة التونسية درّة.

وفور عودتها إلى سوريا تستعد للعب دور البطولة في الجزء العاشر من " باب الحارة " مع المخرج مؤمن الملا، في أول مشاركة لها في المسلسل الشامي الشهير.

وكانت سلطان قد افتتحت موسمها الدرامي بحلولها ضيفة على إحدى حلقات مسلسل "ناس من ورق" مع المخرج وائل رمضان، وقدمت فيه دور لطيف.

سينمائياً تترقب سلطان عرض فيلمها السينمائي "فيلم هندي" المقرر عرضه في الصالات السورية مطلع الشهر المقبل، في ثاني تجاربها السينمائية بعد "حكاية أم" عام 2003.