مدرب منتخب سوريا المقال "شتانغه": لم أتفاجأ من الإقالة والخلافات كانت السبب!

جهينة نيوز:

خرج الألماني بيرند شتانغه عن صمته بعد حوالي أسبوعين من إقالته من تدريب المنتخب السوري عقب خروج المنتخب من دور المجموعات لبطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات.

وقال شتانغه في تصريحات صحفية تم نقلها اليوم عن صحيفة "Blendle" الهولندية: "لقد فشلت في إنهاء الشرخ العميق، لم أتمكن من توحيد أهدافهم، الشرخ كان عميقا جدا أكثر مما توقعت".

وأكد على أن الخلافات الكثيرة الموجودة داخل الفريق، كانت العامل الرئيسي للفشل والخروج من البطولة.

وتابع المدرب الألماني: "كان هناك ضعف واضح في إمكانيات اللاعبين البدنية والفنية وذلك لم أتمكن من تجاوزه، كما أن مواهب الشبان الموجودة في سوريا ليست كافية لتلافي الثغرات لعدم نضجهم لخوض بطولة آسيا".

وأضاف المدرب البالغ 70 عاما "آمال السوريين منعتني من ترك منصبي قبل عشرين يوما من كأس آسيا، المهاجم السومة ماكينة أهدافنا كان مخيبا للآمال، وخريبين كان اللاعب الوحيد الذي أظهر ما يكمن داخله، لم أتفاجأ من الإقالة لأنني أعرف كيف يتم التعاطي مع الأمور هناك".

وخاض المنتخب السوري في البطولة الآسيوية 3 لقاءات، ولم يرتق أداؤه إلى المستوى الذي أراده عشاقه، فخرج وبرصيده نقطة وحيدة من التعادل السلبي أمام فلسطين ليلحقها بهزيمتين أمام أستراليا 2-3 وآخرها مع الأردن بثنائية نظيفة دون رد.