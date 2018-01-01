قرار بسجن إعلامي المصري بتهمة التحريض على الشذوذ الجنسي

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة الجنح في القاهرة قرارا بسجن الإعلامي المصري محمد الغيطي لمدة عام واحد ووضعه تحت المراقبة مع دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وازدراء الأديان، بسبب حلقة من برنامجه "صح النوم" عرضت منذ أشهر على قناة "LTC" التي أقفلت.

واستضاف الغيطي خلال الحلقة أحد مثليي الجنس وبحسب البلاغ الذي قُدّم ضده من المحامي سمير صبري، فقد ضرب بعرض الحائط كل القوانين وطرَح العديد من الأسئلة التي لا تجوز إذاعة إجاباتها على الفضائيات أو علي أي وسيلة إعلامية، وإن ذلك يعتبر تحريضاً على الفجور بسبب ذكر المكاسب المادية نتيجة ممارسة المثلية الجنسية ووصفها بأنها أسئلة قذرة ودنيئة إلا أن القرار لم ينفّذ حتى الآن لكونه حكماً مبدئياً وقد يخفف في الاستئناف