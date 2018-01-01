برشلونة يعلن ضم مهاجم جديد

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا تعاقده مع النجم الغاني كيفن برينس بواتينغ قادما من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة.

وأوضح برشلونة في بيان نشره على حسابه في تويتر أن "بواتينغ سينضم إليه بعقد حتى نهاية الموسم الحالي ويملك حق الشراء مقابل تسعة ملايين دولار".

وأشار موقع برشلونة إلى أن بواتينغ سبق له اللعب في الدوري الإسباني مع نادي لاس بالماس موسم 2016-2017، وسجل له 10 أهداف خلال 28 مباراة في الليغا.

وسعى برشلونة لضم مهاجم بديل للويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية الشهر الحالي ورفضه تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

المصدر: رويترز