لافروف وبيدرسن بحثا القضاء كليا على الإرهابيين وإحلال السلام في سوريا

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، على أهمية البدء بأسرع ما يمكن بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه "جرى خلال محادثاتهما تبادل مفصل للآراء حول احتمالات دفع العملية السياسية بقيادة السوريين أنفسهم، وبمساعدة الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وتابعت: "في هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية التي تحظى بدعم كافة الأطراف السورية، بما فيها الحكومة والمعارضة بأسرع ما يمكن".

وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن "لافروف وبيدرسن بحثا كذلك القضاء كليا على الإرهاب وإحلال السلام في سوريا، مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".

الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسن بدأ، الاثنين الماضي، أول زيارة إلى روسيا بعد توليه منصبه اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأجرى، خلال الزيارة مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.