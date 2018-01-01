2 مليار ليرة أرباح شركة حديد حماة خلال العام الماضي

جهينة نيوز:

حققت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة خلال العام الماضي أرباحاً وصلت إلى حوالي 2.561 مليار ليرة سورية، في حين بلغت مبيعات الشركة من الحديد المبروم والبيليت والمطروقات الفولاذية وأنكود نحو 11.89 ملياراً.

وذكر المهندس أحمد طنب مدير عام الشركة أن الشركة أنتجت 45077 طناً من البيليت، و140 طناً من مطروقات فولاذية، مبيناً أن متوسط كمية الخردة الموردة للشركة شهرياً يبلغ حوالي 5 آلاف طن.

وفيما يتعلق بمعمل القضبان بين طنب أنه متوقف عن العمل بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من التشغيل، وأنه تم لحظ تطوير المعمل خلال العام 2019 مع الحديد الصناعي، وأنه تم تقديم جدوى اقتصادية لتطوير معمل القضبان إلى 275 ألف طن، ورفعها إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض عمل الشركة ولاسيما المتعلق منها بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والعمل ما بين 6 إلى 8 ساعات ليلاً وعلى وردية واحدة، وفرن باستطاعة 2 ميغاواط، إضافة إلى توقف لجنة توريد الخردة لمدة شهرين عن توريد الخردة إلى الشركة، وارتفاع سعر الخردة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتج وصعوبة المنافسة. ودعا الطنب إلى ضرورة التوسط لدى وزارة الكهرباء للعمل على تزويد الشركة بالكهرباء لمدة 10 ساعات على الأقل صباحاً، والسعي إلى خفض سعر الخردة.