93.6 مليار ليرة قروض "الزراعي" خلال 2018 منها 4٫6 مليارات فقط للفلاحين بشكل مباشر

جهينة نيوز:

كشف مدير عام المصرف الزراعي ابراهيم زيدان عن إجمالي القروض التي منحها المصرف خلال العام 2018 إذ قاربت 93.6 مليار ليرة سورية، وهو ما شكل 69% من خطة المصرف لإقراضه خلال العام الماضي.

وتوزعت القروض الممنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و89 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام، توزعت بدورها بين 60 مليار ليرة للمؤسسة العامة للحبوب و26 مليار ليرة لمؤسسة الحلج وتسويق الأقطان، و3 مليارات ليرة لمؤسسة إكثار البذار.

وعن ودائع المصرف بين زيدان لصحيفة الوطن أن إجمالي ودائع الزراعي زادت على 59.1 مليار ليرة، تتوزع بين 53.1 مليار ودائع تحت الطلب، و1.23 مليار ليرة ودائع لأجل، و4.72 مليارات ليرة ودائع التوفير، ونحو 62 مليون ليرة حسابات مجمدة.

وبين أن مبيعات مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة بلغت 95.5 ألف طن بقيمة نحو 16.2 مليار ليرة، منها 32 ألف طن أسمدة سوبر فوسفات بقيمة 4.8 مليارات ليرة، ونحو 61.7 ألف طن من سماد يوريا 46% بقيمة 10.8 مليارات ليرة، ونترات الأمونيوم 30% نحو 681 طناً بقيمة 69 مليون ليرة، وأسمدة سلفات البوتاس 1109 طناً بقيمة 457 مليون ليرة

وحول المخطط والمنفذ في مجال الخطة الاستثمارية بين أنه تم لحظ مبلغ 900 مليون ليرة للخطة الاستثمارية في عام 2018 موزعة على 175.1 مليون ليرة لمشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع الجديدة و724.9 مليون ليرة سورية للمشاريع المباشرة بها

ومن أهم الإجراءات والسياسات المتخذة لتطوير الأداء والإنتاج خلال العام 2018 اعتماد الإنفاق المالي لدعم المشروعات المتناهية الصغر، وتخصيص اعتماد للمصرف الزراعي التعاوني بـ اثني عشر ملياراً وثمانمئة وواحد وثلاثين مليون ليرة لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسوق الأقطان لتمويل شراء الأقطان المحبوبة والمحلوجة وبذور القطن للموسم 2017- 2018 وإقرار الميزانية الختامية الأولية للمصرف الزراعي التعاوني لدورة عام 2017م.