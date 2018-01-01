صواريخ "ستريلا 1" تشارك في صد هجوم العدو الإسرائيلي على سوريا!

جهينة نيوز:

أعاد الجيش السوري صواريخ "ستريلا 1" للخدمة.

وتم رصد صواريخ من هذا الطراز أثناء تصدي الدفاع الجوي السوري لهجوم شنه طيران العدو الإسرائيلي يوم الأحد الماضي.

ولم تشاهد صواريخ "ستريلا 1" المضادة للطائرات ضمن صفوف الجيش السوري من قبل في الفترة الأخيرة.

وشوهدت صواريخ "ستريلا 1" الأحد الماضي موضوعة على عربات مدرعة من طراز "بي إر دي إم 2" إلى جانب صواريخ "بوك-إم2أ" ومدافع "إس-60" الآلية المضادة للطائرات وفق إفادة إحدى وكالات الأنباء الروسية.

ويعتبر نظام صواريخ "ستريلا 1" سلاحا قديما الآن، فهو دخل الخدمة منذ ما يزيد على 50 عاما، ولكنه يظل قادرا على إطلاق النار. وربما لهذا السبب تمت إعادته للخدمة في الجيش السوري.

وتواجدت غالبية صواريخ "ستريلا 1" في مستودعات الجيش السوري في الفترة الأخيرة.

سبوتنيك