أنصار الله: لا مكان لـ هادي في العملية السياسية القادمة

جهينة نيوز:

أعلن القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" فضل أبو طالب اليوم الثلاثاء أنه لا مكان للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح في العملية السياسية القادمة.

ووفقاً لقناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أضاف أبو طالب وهو الأمين العام للمكتب السياسي للجماعة خلال لقائه نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم: "ما يسمى بالشرعية ليست سوى ذريعة لدول العدوان لتحقيق أهدافها في احتلال البلاد والسيطرة على ثرواته".

وأضاف: "انحياز كاميرت وعدم تجاوب دول العدوان يعرقلان اتفاقي الحديدة والأسرى".

واتهم أبوطالب "كاميرت بمحاولة حرف مسار اتفاق الحديدة وجره إلى سياقات خارج ما تم التفاهم عليه في السويد".

وذكر أن "عدم تجاوب السعودية والإمارات مع اتفاقية الأسرى وكشفها عن مصير الأسرى لديها تسبب في عرقلة الاتفاق".