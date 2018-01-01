قاعدة صواريخ سرية في كوريا الشمالية قادرة على شن ضربة نووية!

جهينة نيوز:

أفاد تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يوم امس الاثنين، بأن واحدة من 20 قاعدة للصواريخ الباليستية، لم يعلن عنها من قبل في كوريا الشمالية، تستخدم كمقر لكتيبة صواريخ استراتيجية.

وقال التقرير إن "قاعدة سينو-ري للصواريخ وصواريخ نودونغ المنشورة في هذا الموقع تتوافق مع الاستراتيجية العسكرية النووية المفترضة لكوريا الشمالية، إذ أنها توفر على مستوى العمليات قدرة على شن ضربة أولى نووية أو تقليدية".

ويأتي الكشف عن هذا المقر بعد 3 أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطلعه لعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في أواخر فبراير/شباط المقبل لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا التقرير فإن مجمع سينو-ري، الواقع على بعد 212 كيلومترا شمالي المنطقة منزوعة السلاح، هو قاعدة على مساحة 18 كيلومترا مربعا وتلعب دورا رئيسيا في تطوير صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى كوريا الجنوبية واليابان وجزيرة غوام الأمريكية في غرب المحيط الهادي.

وتضم القاعدة وحدة عسكرية مزودة بصواريخ نودونغ-1 الباليستية المتوسطة المدى.

وبحسب "رويترز"، أضاف التقرير أن صورا التُقطت بالأقمار الصناعية لهذه القاعدة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018 أظهرت مدخلا لمخبأ تحت الأرض وتحصينات ومقرا للقيادة.