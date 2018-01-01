15 ألف أسطوانة غاز يومياً الى حماة

جهينة نيوز:

قال مدير فرع شركة محروقات حماة المهندس ضاهر الضاهر في تصريح لتشرين: إن مخصصات محافظة حماة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 15 ألف أسطوانة، مشيراً إلى أن لجنة المحروقات المركزية في المدينة أصدرت قراراً يلزم مرخّصي الغاز بتزويد اللجنة بلوائح اسمية مفصلة للمواطنين الذين يتم توزيع مادة الغاز المنزلي عليهم، وبين الضاهر أنه سيتم تدقيق هذه القوائم والتواصل مع شرائح واسعة من المواطنين للتأكد من استلامهم المادة، منعاً لحدوث أي اتجار بمادة الغاز أو بيعها في السوق السوداء.

وكشف الضاهر أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم احتكار المادة من قبل الموزعين والمرخصين وبيعها في السوق السوداء، مؤكداً أن أي مخالف من المعتمدين سيتعرض لسحب الترخيص وسيتم توزيع مخصصاته على بقية المعتمدين، إضافة إلى محاسبته قانونياً حسب الأنظمة والقوانين النافذة.