أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود ٢٢/ ١: متعدد المواهب نشيط صاحب حظ كبير مجتهد وحكيم، حذر بصداقاته لا يؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، حساس منفتح يميل للهو والتسلية، يؤثر على حياة الاخرين وعنده التزام عاطفي وعيوبه التشاؤم والجدية، سفر تنقل وترفع وللبعض استعادة الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية والنجاح حليف اكبر

الحمل: نهارك يحمل الكثير من المعنويات عالية وتختفي بعض المشاكل، حاول ان تتحرك حتى تقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى يكون ناجح نهارك، امورك كانت معرقلة هلى اكثر من صعيد يوم غني ومتألق حتى تجد حلول مناسبة في مجال العقارات والسكن،الحوارات تساعدك على ازالة سوء التفاهم والتوتر الحاصل من قبل، توسيع آفاق ملاحقة معاملات، امر يخص الاولاد، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب حاول ان تخفف من كلامك

الثور : تسلك طريق عقلاني وخاصة ان النتائج تحدد لاحقا اذا كان الامر يحتاج اللجوء للعائلة، قلق من اجواء المنزل، تبتعد عن الواقع، اهتم بالشريك والعائلة، مخالفة قانونية

الجوزاء: نهارك نشيط وتعبر عن رايك، توسع دائرة تحركاتك وتوسع دائرة تحركاتك، تفكر برحلة او سفرة قصيرة، لا يمنع من انطلاقة حتى تحصل على ربح، تناقل اخبار وثرثرة حولك، جيد للطلاب، تالق وصفة اجتماعية مهمة

السرطان: ثقتك بنفسك تزداد، انتبه لصرف الاموال، الاضواء مسلطة عليك، على تصرفاتك واحاديثك وتعاملك بالاموال، دعوة من صديق تسمح لك بالتعرف وتدفع اموالا، عضوية بنادي او خزب، عالج امورك المالية

الاسد: القمر ببرجك ينصب اهتمامك على نشاطك الاجتماعي، تتسلم دعوات، تتعامل مع مؤسسة، محاط باشخاص يفهمونك ويساعدوك، تتجنب الوقوع بالفخ، صحتك تطرق بناء مرحلة جديدة

العذراء: انتبه من اصحاب المهن والتحليل، تحتاج لاظهار بعض الليونة في تصرفاتك، تجنب المواجهات ضمن محيطك، لا احد يقف الىجانبك تمر بمرحلة دقيقة، خذ الوقت الكافي لدراسة اي موضوع تقوم به

الميزان: تشهد انطلاقة بكل معنى الكلمة، الامور العاطفية لصالحك، تستانف العلاقات من جديد، تعود لك روعة الدفء بعد البرودة، تحس بروعة الاصدقاء، عليك مراقبة النهار حتى تتوضح الامور التي تغربل اولوياتك، تتمتع بروح علمية وتنشر التفاؤل حولك

العقرب: الامور ملائمة لتدعم علاقاتك عبر وسائل يعززها الفلك، لا ترتكب حماقات، تعاني من محواثار احداث قديمة، انتظر للغد، قادر على مواجهة التحديات، لا يمكن القول من انك تعاني من ازمة بل انت تعاني نقد

القوس: يتواجد القمر ببرج الاسد ويعزز قطاعاتك العملية والعاطفية والشراكة المالية والجديدة، سفر اوراق تحركات، انت سباق لتحقيق اشياء مطلوبة، توضح رايك وتتحرك نحو تسوية، شؤون اتصالات استقبال توديع حسابات، نهارك غني

الجدي: اغتنم الفرصة، لقاءات فيها دفع للوقت، امر استشفائي، صحتك صحتان وصحة احد مقرب، الفترة تعالج فيها نفسك، متن اواصر الشراكة، اعتبر مصدر قلقك هو دفع الفاتورة

الدلو: انتبه من تاثيرات القمر في برج الاسد تتعرض للظلم أو تحدي وتنجرف وراء مشاكل وتعرض علاقاتك لقطيعة شرط ان تنتقد الشركاء العمليين او العاطفيين، قد يكون كلامك ساخرا او جارحا رتب امورك وسويها بالتي هي أحسن لانك ستعزز علاقتك مع الشركاء

الحوت: مسؤوليات كثيرة تختلط الامور عليك، يضيق وقتك، لا تماطل، لا تنسى ان الوقت ثمين ومثمر، لا تعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من اهلك والزملاء، حاول ان تستريح، حظوظ بفرصة عمل، اجواؤك العاطفية مشحونة، عمل كثير